В квалификации ГП Венгрии пройдёт эксперимент с альтернативным распределением шин

Директор «Пирелли» Марио Изола подтвердил проведение эксперимента с альтернативным распределением шин во время квалификации Гран-при Венгрии.
«В Венгрии впервые будет опробовано альтернативное распределение шин для квалификации. Гонщики будут использовать только жёсткие шины в первом сегменте, «медиум» — во втором сегменте и мягкие шины в третьем, если трасса останется сухой.
Эти изменения, по крайней мере на бумаге, должны расширить варианты стратегий команд. Альтернативное распределение шин также экономит два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом [используя 11 комплектов вместо 13]. Эксперимент снова пройдёт во время Гран-при Италии, и только после этого ФИА, Формула-1 и команды решат, вводить альтернативное распределение на следующий сезон или нет», — приводит слова Изолы RacingNews365.
- 17 июля 2023
-
19:49
-
19:33
-
18:52
-
18:33
-
18:13
-
17:50
-
16:54
-
15:52
-
15:27
-
15:24
-
14:27
-
14:18
-
13:35
-
13:00
-
12:24
-
11:54
-
11:26
-
11:14
-
10:46
-
10:10
-
09:56
-
09:50
-
09:37
-
00:31
- 16 июля 2023
-
22:59
-
22:33
-
21:57
-
21:55
-
21:24
-
20:33
-
19:37
-
19:28
-
18:51
-
17:58
-
17:42