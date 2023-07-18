Уэббер: без Эдриана Ньюи чемпионат Ф-1 был бы весьма захватывающим
Поделиться
Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о вкладе технического директора команды Эдриана Ньюи в успех австрийского коллектива и о его работе с голландцем Максом Ферстаппеном.
«Сотрудничество Ферстаппена и Ньюи? Я считаю, что это проблема. Если вы соедините Макса Ферстаппена и Эдриана Ньюи, то создадите угрозу.
У Ньюи более 200 побед в Гран-при как инженера машин. У него в запасе ещё несколько лет, но он уже сказал, что близок к концу своей карьеры. Без Эдриана чемпионат был бы весьма захватывающим», – сказал Уэббер в интервью ITV.
Ньюи начал свою карьеру в 1988 году, а свою первую победу одержал в 1991-м на Гран-при Мексики. Он был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.
Комментарии
- 18 июля 2023
-
23:13
-
22:36
-
21:51
-
21:50
-
21:06
-
20:12
-
19:00
-
18:54
-
18:17
-
18:00
-
16:53
-
16:34
-
15:56
-
15:11
-
15:03
-
14:59
-
13:57
-
12:58
-
12:36
-
12:16
-
11:44
-
10:50
-
10:39
-
10:13
-
10:03
- 17 июля 2023
-
23:55
-
23:40
-
23:09
-
22:49
-
22:37
-
22:26
-
21:55
-
20:45
-
20:09
-
19:49
Партнерский контент