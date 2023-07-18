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Уэббер: без Эдриана Ньюи чемпионат Ф-1 был бы весьма захватывающим

Уэббер: без Эдриана Ньюи чемпионат Ф-1 был бы весьма захватывающим
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Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер высказался о вкладе технического директора команды Эдриана Ньюи в успех австрийского коллектива и о его работе с голландцем Максом Ферстаппеном.

«Сотрудничество Ферстаппена и Ньюи? Я считаю, что это проблема. Если вы соедините Макса Ферстаппена и Эдриана Ньюи, то создадите угрозу.

У Ньюи более 200 побед в Гран-при как инженера машин. У него в запасе ещё несколько лет, но он уже сказал, что близок к концу своей карьеры. Без Эдриана чемпионат был бы весьма захватывающим», – сказал Уэббер в интервью ITV.

Ньюи начал свою карьеру в 1988 году, а свою первую победу одержал в 1991-м на Гран-при Мексики. Он был назначен руководителем технического отдела «Ред Булл» после перехода из «Макларена» в 2005 году.

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