Глава «Астон Мартин» — об эксперименте с шинами: мы должны приветствовать эту инициативу
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Руководитель «Астон Мартин» Майк Крак поддержал своего коллегу из «Уильямса» Джеймса Ваулза, который заявил, что открыт к новым идеям, комментируя предстоящий эксперимент с альтернативным распределением шин во время квалификации Гран-при Венгрии.
«Я думаю, ключевое здесь — то, что сказал Джеймс — восприимчивость новых идей.
Нам нужно пробовать разные вещи. Я думаю, Стефано Доменикали также постоянно подчёркивает это. И в данном случае идея, стоящая за всем этим, заключается в сокращении количества используемых комплектов шин и большей экологичности, поэтому я думаю, мы должны приветствовать эту инициативу», — приводит слова Ваулза издание Racingnews365.
Гран-при Венгрии пройдёт с 21 по 23 июля.
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