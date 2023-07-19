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Руководитель команды Формулы-Е высказался о Нике де Врисе

Руководитель команды Формулы-Е высказался о Нике де Врисе
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Руководитель команды Формулы-Е Nissan Томмазо Вольпе признал, что кандидатура голландского гонщика Ника де Вриса вызывает интерес, однако не стал говорить что-либо конкретное.

«Его кандидатура интересна, потому что он один из пилотов, доступных на следующий сезон. Он интересен как чемпион мира, но я не могу сказать сейчас что-либо конкретное», — приводит слова Вольпе The Race.

Напомним, недавно де Врис покинул команду Формулы-1 «Альфа Таури». Ранее сообщалось, что в 2024 году Ник может вернуться в Формулу-Е. В качестве команд, где может оказаться голландский гонщик, называются Nissan и Maserati MSG. Де Врис становился чемпионом Формулы-E в сезоне-2020/2021.

«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:

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