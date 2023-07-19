Стелла — о словах Вольфа про боковые понтоны: нужно иметь нос Пиноккио, чтобы так говорить

Глава «Макларена» Андреа Стелла иронично прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение успешность концепции «Ред Булл».

«Если какая-то команда говорит, что кузов с боковыми понтонами неэффективен при действующих правилах, то у неё такой же длинный нос, как у Пиноккио.

Каждый специалист по аэродинамике знает по работе в аэротрубе, симуляциям и данным с трека, что эти вещи работают вместе. Это очень интересная область, поскольку мы и вправду можем видеть, как различная форма боковых понтонов взаимодействует с днищем.

Кажется, что сейчас все команды начали двигаться в одном направлении, и это продолжится. Концепция «Ред Булл» отлично работает, поскольку обеспечивает лучшее взаимодействие днища с землёй», – приводит слова Стеллы издание RacingNews365.