Стелла — о словах Вольфа про боковые понтоны: нужно иметь нос Пиноккио, чтобы так говорить

Глава «Макларена» Андреа Стелла иронично прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, ранее поставившего под сомнение успешность концепции «Ред Булл».
«Если какая-то команда говорит, что кузов с боковыми понтонами неэффективен при действующих правилах, то у неё такой же длинный нос, как у Пиноккио.
Каждый специалист по аэродинамике знает по работе в аэротрубе, симуляциям и данным с трека, что эти вещи работают вместе. Это очень интересная область, поскольку мы и вправду можем видеть, как различная форма боковых понтонов взаимодействует с днищем.
Кажется, что сейчас все команды начали двигаться в одном направлении, и это продолжится. Концепция «Ред Булл» отлично работает, поскольку обеспечивает лучшее взаимодействие днища с землёй», – приводит слова Стеллы издание RacingNews365.
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