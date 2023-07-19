Альгерсуари: Перес не продержался бы и года в молодёжной программе «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1, испанец Хайме Альгерсуари выразил мнение, что выступление 33-летнего Серхио Переса в составе «Ред Булл» доказывает, что молодёжная программа австрийской команды провалилась.

«Тот факт, что Перес выступает за «Ред Булл», показывает, что их молодёжная программа не добилась успеха. Вся идея, которую они рассказали нам и СМИ, заключается в том, что они воспитывают чемпионов или лучших пилотов, чтобы дать им возможность выступать за «Альфа Таури», чтобы они набрались опыта.

Искать пилотов для «Ред Булл» в других местах — спорное решение. Это не имеет смысла. Вы годами тратите миллионы на то, чтобы многие гонщики стали чемпионами в юниорских категориях, чтобы затем перейти в Формулу-1, и даёте им очень мало шансов.

Мы должны чётко понимать, что Перес никогда не был в молодёжной команде. Если бы он там побывал, учитывая, как Хельмут Марко оценивает пилотов, он бы не продержался и года. Неприемлемо, что Перес всегда на полсекунды или семь десятых медленнее. Если твой напарник по команде выигрывает все гонки, ты должен, по крайней мере, быть на подиуме, а не попадать туда по праздникам. Ты должен быть ближе, иначе они имеют право заменить тебя. На стартовой решётке есть много гонщиков, которые определённо могли бы быть намного ближе к Максу», — приводит слова Альгерсуари GPblog со ссылкой на подкаст Sky Sports.