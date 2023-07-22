Формула-1, Гран-при Венгрии: третья тренировка, онлайн-трансляция

Сегодня, 22 июля, на стационарной трассе «Хунгароринг» под Будапештом состоится третья свободная практика 12-го этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2023 — Гран-при Венгрии. Начало тренировки запланировано на 13:30 мск.

Напомним, в сезоне-2022 Формулы-1 досрочную победу в личном зачёте одержал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, ставший двукратным чемпионом мира. В нынешнем сезоне в личном зачёте на данный момент тоже лидирует Ферстаппен. В сезоне-2023 в чемпионате мира вновь нет ни одного представителя России.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Онлайн-трансляция третьей практики