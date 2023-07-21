Расселл — лучший в первой тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Стролл — 3-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри. Третье время у Лэнса Стролла, представляющего «Астон Мартин».
Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях: осадки начались вскоре после старта тренировки.
Гран-при Венгрии. Первая тренировка:
1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,795.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,359.
3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,218.
4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482.
5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892.
6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237.
7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347.
8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,568.
9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621.
10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911.
11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111.
12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780.
13. Александер Албон («Уильямс») +8,612.
14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – не показал времени.
15. Карлос Сайнс («Феррари») – не показал времени.
16. Серхио Перес («Ред Булл») – не показал времени.
17. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени.
18. Пьер Гасли («Альпин») – не показал времени.
19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени.
20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не показал времени.
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