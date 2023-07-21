Расселл — лучший в первой тренировке Гран-при Венгрии, Пиастри — 2-й, Стролл — 3-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась первая свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда продемонстрировал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри. Третье время у Лэнса Стролла, представляющего «Астон Мартин».

Отметим, что заезд проходил в дождевых условиях: осадки начались вскоре после старта тренировки.

Гран-при Венгрии. Первая тренировка:

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.38,795.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,359.

3. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1,218.

4. Ландо Норрис («Макларен») +1,482.

5. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +1,892.

6. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +2,237.

7. Шарль Леклер («Феррари») +2,347.

8. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +2,568.

9. Логан Сарджент («Уильямс») +2,621.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +3,911.

11. Кевин Магнуссен («Хаас») +4,111.

12. Юки Цунода («Альфа Таури») +6,780.

13. Александер Албон («Уильямс») +8,612.

14. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – не показал времени.

15. Карлос Сайнс («Феррари») – не показал времени.

16. Серхио Перес («Ред Булл») – не показал времени.

17. Эстебан Окон («Альпин») – не показал времени.

18. Пьер Гасли («Альпин») – не показал времени.

19. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – не показал времени.

20. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – не показал времени.