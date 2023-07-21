Сайнс отреагировал на слова Вассёра о том, что текущие проблемы важнее контрактов пилотов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил солидарность с позицией руководителя команды Фредерика Вассёра, который недавно заявил, что гоночному коллективу необходимо сосредоточиться на текущих проблемах, а не на контрактах пилотов. Соглашение Карлоса со «Скудерией» действует до конца следующего сезона.
«Лично я согласен с Фредом. У «Феррари» есть более важные приоритеты, чем выяснение будущего пилотов. С таким количеством гонок, которые проходят подряд, нельзя остановиться ни на минуту. Не собираюсь лгать, во время трёхнедельного перерыва в августе я начну задумываться над этим вопросом. Но, как я уже говорил, зимние каникулы станут временем, когда можно будет выяснять, где я буду в 2025 году. Но, возвращаясь к словам Фреда, могу сказать, что я полностью согласен. Потому что есть более важные вещи, которые нам нужно решить в краткосрочной перспективе», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 21 июля 2023
-
17:23
-
16:46
-
16:21
-
15:35
-
14:41
-
13:56
-
13:10
-
12:21
-
11:22
-
10:38
-
09:39
-
09:00
-
00:40
-
00:10
- 20 июля 2023
-
23:20
-
22:30
-
21:18
-
20:52
-
19:45
-
19:36
-
18:59
-
18:34
-
17:46
-
17:08
-
15:44
-
15:11
-
14:25
-
14:21
-
13:44
-
13:14
-
12:58
-
12:44
-
12:25
-
11:54
-
11:32