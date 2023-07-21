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Сайнс отреагировал на слова Вассёра о том, что текущие проблемы важнее контрактов пилотов

Сайнс отреагировал на слова Вассёра о том, что текущие проблемы важнее контрактов пилотов
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил солидарность с позицией руководителя команды Фредерика Вассёра, который недавно заявил, что гоночному коллективу необходимо сосредоточиться на текущих проблемах, а не на контрактах пилотов. Соглашение Карлоса со «Скудерией» действует до конца следующего сезона.

«Лично я согласен с Фредом. У «Феррари» есть более важные приоритеты, чем выяснение будущего пилотов. С таким количеством гонок, которые проходят подряд, нельзя остановиться ни на минуту. Не собираюсь лгать, во время трёхнедельного перерыва в августе я начну задумываться над этим вопросом. Но, как я уже говорил, зимние каникулы станут временем, когда можно будет выяснять, где я буду в 2025 году. Но, возвращаясь к словам Фреда, могу сказать, что я полностью согласен. Потому что есть более важные вещи, которые нам нужно решить в краткосрочной перспективе», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

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