Сайнс отреагировал на слова Вассёра о том, что текущие проблемы важнее контрактов пилотов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс выразил солидарность с позицией руководителя команды Фредерика Вассёра, который недавно заявил, что гоночному коллективу необходимо сосредоточиться на текущих проблемах, а не на контрактах пилотов. Соглашение Карлоса со «Скудерией» действует до конца следующего сезона.

«Лично я согласен с Фредом. У «Феррари» есть более важные приоритеты, чем выяснение будущего пилотов. С таким количеством гонок, которые проходят подряд, нельзя остановиться ни на минуту. Не собираюсь лгать, во время трёхнедельного перерыва в августе я начну задумываться над этим вопросом. Но, как я уже говорил, зимние каникулы станут временем, когда можно будет выяснять, где я буду в 2025 году. Но, возвращаясь к словам Фреда, могу сказать, что я полностью согласен. Потому что есть более важные вещи, которые нам нужно решить в краткосрочной перспективе», — приводит слова Сайнса RacingNews365.

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