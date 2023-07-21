В «Макларене» ответили, платят ли они деньги Риккардо после его возвращения в Ф-1

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун рассказал, приходится ли его команде по-прежнему платить Даниэлю Риккардо, который вернулся к выступлениям в Формуле-1, заменив Ника де Вриса в «Альфа Таури».

«Все наши финансовые договорённости подошли к концу. Итак, он свободный человек, и мы желаем ему всего наилучшего. Рады видеть его на стартовой решётке. Я очень надеюсь, что Риккардо хорошо выступит в «Альфа Таури». Не думаю, что есть кто-то, кто не поддерживает Даниэля. Начиная со всех нас в «Макларене».

Нам действительно нравилось с ним работать, но, к сожалению, ничего не вышло. Здорово, что мы вместе выиграли гонку, у нас остались отличные воспоминания. Не думаю, что найдётся кто-то, кто не хотел бы видеть Риккардо здесь и дальше. Не только в 2023-м году, но и в 2024-м, и далее. Очевидно, что талант у него есть, и, надеюсь, он сможет его снова показать», — приводит слова Брауна Sky Sports.