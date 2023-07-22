Ральф Шумахер: Перес потеряет место в «Ред Булл», возвращение Риккардо ближе, чем кажется
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер прокомментировал шансы мексиканского гонщика Серхио Переса сохранить место в «Ред Булл» после аварии на первом круге первой свободной тренировки Гран-при Венгрии.
«Этого не могло случиться. Я предсказываю, что Перес потеряет своё место в «Ред Булл» в долгосрочной перспективе. И, возможно, возвращение Риккардо за руль болида «Ред Булл» ближе, чем мы все думаем», — приводит слова Ральфа Шумахера GrandPX.news со ссылкой на Sky Germany.
Напомним, во время первой свободной тренировки Гран-при Венгрии Перес зацепил траву задним левым колесом, после чего потерял контроль над машиной и оказался в стене. Позднее стало известно, что из-за аварии у мексиканца больше не осталось запасного пакета обновлений.
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