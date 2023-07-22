Карлос Сайнс назвал пятницу «странным» днём после тренировок Гран-при Венгрии
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс подвёл итоги пятничных свободных тренировок Гран-при Венгрии.
«Очень странный день, с новым распределением шин, невозможностью проехать столько кругов, сколько вы запланировали в пятницу из-за дождя во время первой тренировки. На самом деле мы не смогли пройти столько же кругов, как в другие пятницы, но сложилось так. Завтра должно быть легче.
Разрывы между машинами будут минимальными. В последних двух гонках мы видим, что все сильно сблизились в плане разработок и мощности.
Я думаю, что это будет тяжёлый уикенд для всех, кто там выступает. Нам придётся проходить круги вместе, особенно на такой сложной трассе. Все будут в одинаковом гоночном темпе», — приводит слова Сайнса RacingNews365.
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