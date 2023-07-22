В «Мерседесе» заявили, что были бы рады возвращению де Вриса

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин прокомментировал будущее Ника де Вриса, которого ранее уволили из «Альфа Таури».

«Я думаю, что Ник хочет большего, чем просто работать на симуляторе. Де Врис хочет выступать в гонках. Я переписывался с ним, и он обещал рассказать о своих дальнейших планах. Безусловно, Ник был бы очень полезен для нас, и мы были бы рады его возвращению. Однако подозреваю, что он будет искать такое место, где сможет участвовать в гонках.

Если де Врис не сможет найти себе свободный кокпит в Формуле-1, то в мире есть и другие конкурентные серии. Де Врис — талантливый гонщик, он побеждал в Формуле-2 и в Формуле-Е, а там сложно выиграть. Он будет искать место, где снова сможет побеждать», — приводит слова Шовлина GPBlog.