Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон — лучший в третьей тренировке ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Перес — 3-й

Хэмилтон — лучший в третьей тренировке ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Перес — 3-й
Комментарии

На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен. Третье время у Серхио Переса, представляющего «Ред Булл».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал седьмой результат, Фернандо Алонсо стал девятым.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:

МестоПилотКомандаВремя
1.Льюис Хэмилтон«Мерседес»1:17,811
2.Макс Ферстаппен«Ред Булл»+0,250
3.Серхио Перес«Ред Булл»+0,256
4.Нико Хюлькенберг«Хаас»+0,266
5.Ландо Норрис«Макларен»+0,271
6.Джордж Расселл«Мерседес»+0,308
7.Шарль Леклер«Феррари»+0,379
8.Карлос Сайнс«Феррари»+0,423
9.Фернандо Алонсо«Астон Мартин»+0,539
10.Валттери Боттас«Альфа Ромео»+0,678
11.Лэнс Стролл«Астон Мартин»+0,725
12.Гуаньюй Чжоу«Альфа Ромео»+0,733
13.Александер Албон«Уильямс»+0,781
14.Оскар Пиастри«Макларен»+0,787
15.Кевин Магнуссен«Хаас»+0,838
16.Пьер Гасли«Альпин»+0,965
17.Логан Сарджент«Уильямс»+1,003
18.Даниэль Риккардо«Альфа Таури»+1,017
19.Эстебан Окон«Альпин»+1,168
20.Юки Цунода«Альфа Таури»+1,345
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023