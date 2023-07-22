Хэмилтон — лучший в третьей тренировке ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Перес — 3-й

На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен. Третье время у Серхио Переса, представляющего «Ред Булл».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал седьмой результат, Фернандо Алонсо стал девятым.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка: