Хэмилтон — лучший в третьей тренировке ГП Венгрии, Ферстаппен — 2-й, Перес — 3-й
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На автодроме «Хунгароринг» завершилась третья свободная практика Гран-при Венгрии. Лучший результат по итогам заезда показал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал лидер общего зачёта пилотов Макс Ферстаппен. Третье время у Серхио Переса, представляющего «Ред Булл».
Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал седьмой результат, Фернандо Алонсо стал девятым.
Формула-1. Гран-при Венгрии. Третья тренировка:
|Место
|Пилот
|Команда
|Время
|1.
|Льюис Хэмилтон
|«Мерседес»
|1:17,811
|2.
|Макс Ферстаппен
|«Ред Булл»
|+0,250
|3.
|Серхио Перес
|«Ред Булл»
|+0,256
|4.
|Нико Хюлькенберг
|«Хаас»
|+0,266
|5.
|Ландо Норрис
|«Макларен»
|+0,271
|6.
|Джордж Расселл
|«Мерседес»
|+0,308
|7.
|Шарль Леклер
|«Феррари»
|+0,379
|8.
|Карлос Сайнс
|«Феррари»
|+0,423
|9.
|Фернандо Алонсо
|«Астон Мартин»
|+0,539
|10.
|Валттери Боттас
|«Альфа Ромео»
|+0,678
|11.
|Лэнс Стролл
|«Астон Мартин»
|+0,725
|12.
|Гуаньюй Чжоу
|«Альфа Ромео»
|+0,733
|13.
|Александер Албон
|«Уильямс»
|+0,781
|14.
|Оскар Пиастри
|«Макларен»
|+0,787
|15.
|Кевин Магнуссен
|«Хаас»
|+0,838
|16.
|Пьер Гасли
|«Альпин»
|+0,965
|17.
|Логан Сарджент
|«Уильямс»
|+1,003
|18.
|Даниэль Риккардо
|«Альфа Таури»
|+1,017
|19.
|Эстебан Окон
|«Альпин»
|+1,168
|20.
|Юки Цунода
|«Альфа Таури»
|+1,345
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