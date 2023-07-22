Джеки Стюарт — о деменции: иногда я забываю имена людей, мой ум не такой острый, каким был

Трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт поделился новостями о своём самочувствии после перенесённого шесть недель назад инсульта. Также он ответил на вопрос о возможной деменции.
«Деменция? Вы знаете, я легко мог бы принять такой диагноз. У меня есть все задатки для этого. Иногда я забываю имена людей, и мой ум не такой острый, каким был. Если это у меня есть, то у меня это есть. Я всё ещё полностью работоспособен.
Я не утверждаю, что у меня действительно есть деменция. Но я, вероятно, получу её рано или поздно. Деменция является основной причиной смерти в Великобритании. К сожалению, каждый третий человек погибает от деменции», — приводит слова Стюарта Daily Express.
Напомним, 84-летний Стюарт перенёс инсульт во время поездки в Иорданию на свадьбу наследного принца Хусейна.
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