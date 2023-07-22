Риккардо оценил свои шансы на очки в гонке после 13-го места в квалификации

Новичок «Альфа Таури», австралиец Даниэль Риккардо прокомментировал выступление в первой для себя квалификации сезона-2023, где он стал 13-м.

«Результат – это ещё не всё. Для меня было крайне важно чувствовать себя комфортно, вернуть удовольствие. Я почувствовал его на прошлой неделе во время тестов, и это было похоже на облегчение. Мне было весело, и это то, чего я хотел, когда приехал в Венгрию.

Я был расслаблен, садясь в машину в квалификации. Понимание того, что ты собираешься довести машину до предела, всё упрощает. Смогу ли я финишировать в очках? Трудно сказать. Я проехал около восьми кругов, поэтому ещё недостаточно хорошо разбираюсь в машине. Вероятно, именно здесь, при таких условиях, я узнаю больше», – приводит слова Риккардо Sky Sports.