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Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен спустя полтора года

Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен спустя полтора года
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Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Венгрии, ставшую для него первой за последние полтора года.

«Это были безумные полтора года — с предыдущего поула. Очень благодарен всей команде, которая упорно трудилась, чтобы сделать этот результат возможным. Я не думал, что сегодня мы сможем побороться за поул, но на последнем круге нам всё удалось — не думаю, что мы хоть что-то оставили на трассе. У нашей команды были и взлёты, и падения, но никто не терял веры.

Мы по-прежнему сконцентрированы на том, чтобы добиться прогресса. Мы уступали в четвёртом и 11-м повороте, но вся команда включилась в решение проблем. В целом сейчас ощущения от машины неплохие, а в финале, на «софте», всё вообще было отлично. Завтра мы тоже будем бороться как одна команда. Побороться с «Ред Булл» будет непросто, но мы будем вести свою игру», – сказал Хэмилтон после выступления.

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