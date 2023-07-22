Льюис Хэмилтон прокомментировал завоевание поул-позишен спустя полтора года

Семикратный чемпион мира и пилот «Мерседеса» британец Льюис Хэмилтон прокомментировал победу в квалификации Гран-при Венгрии, ставшую для него первой за последние полтора года.
«Это были безумные полтора года — с предыдущего поула. Очень благодарен всей команде, которая упорно трудилась, чтобы сделать этот результат возможным. Я не думал, что сегодня мы сможем побороться за поул, но на последнем круге нам всё удалось — не думаю, что мы хоть что-то оставили на трассе. У нашей команды были и взлёты, и падения, но никто не терял веры.
Мы по-прежнему сконцентрированы на том, чтобы добиться прогресса. Мы уступали в четвёртом и 11-м повороте, но вся команда включилась в решение проблем. В целом сейчас ощущения от машины неплохие, а в финале, на «софте», всё вообще было отлично. Завтра мы тоже будем бороться как одна команда. Побороться с «Ред Булл» будет непросто, но мы будем вести свою игру», – сказал Хэмилтон после выступления.
- 22 июля 2023
-
19:26
-
19:20
-
19:18
-
18:55
-
18:37
-
18:32
-
18:28
-
18:07
-
17:50
-
17:33
-
16:42
-
16:39
-
16:07
-
15:41
-
14:45
-
14:33
-
13:33
-
13:03
-
12:40
-
12:28
-
11:36
-
11:30
-
11:09
-
10:59
-
10:36
-
10:30
-
09:57
-
09:00
-
00:36
-
00:26
- 21 июля 2023
-
23:58
-
23:40
-
23:30
-
22:38
-
22:10