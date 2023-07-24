Оруджев – о Пересе: нет героизма слить квалификацию и объехать медленные машинки

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал выступление мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса на Гран-при Венгрии. Напомним, Перес был девятым в квалификации, а в гонке показал третий результат. Победителем стал товарищ Переса по команде, голландец Макс Ферстаппен.

«Можно ли назвать Переса героем гонки? Уже который раз — нет. Нет героизма в том, чтобы слить очередную квалификацию и объехать медленные машинки. Он не второй, а значит, работа не выполнена», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Бельгии, состоится с 28 по 30 июля.

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