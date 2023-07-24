Оруджев — о нарушениях джентльменского соглашения в Ф-1: да, надо быть наглым

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа по поводу выступления пилота команды Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Венгрии. Помимо прочего, Вольф указал на действия пилотов, которые опередили британца в самом конце прогревочного круга и тем самым помешали ему.
«С проблемами на прогревочных кругах ничего не сделать. Хотя, конечно, можно придумать другой формат квалификации, где все едут раздельно. Но тогда будет нытьё, как это скучно и нечестно, ведь у последнего, кто едет, преимущество. Так что это часть игры. Да, надо быть наглым и находить себе место. Порой сложно, но это часть гонок. В GT World Challenge 50 машин, и как-то справляются», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 24 июля 2023
-
18:15
-
17:55
-
17:50
-
17:45
-
17:15
-
16:50
-
16:10
-
15:26
-
15:16
-
14:28
-
14:25
-
14:12
-
13:58
-
12:53
-
12:07
-
11:18
-
10:15
-
09:14
-
01:30
-
00:24
-
00:09
- 23 июля 2023
-
23:47
-
23:21
-
23:17
-
23:12
-
22:28
-
22:07
-
21:53
-
21:43
-
21:34
-
20:47
-
20:34
-
20:05
-
20:00
-
19:52