Оруджев — о нарушениях джентльменского соглашения в Ф-1: да, надо быть наглым

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа по поводу выступления пилота команды Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Венгрии. Помимо прочего, Вольф указал на действия пилотов, которые опередили британца в самом конце прогревочного круга и тем самым помешали ему.

«С проблемами на прогревочных кругах ничего не сделать. Хотя, конечно, можно придумать другой формат квалификации, где все едут раздельно. Но тогда будет нытьё, как это скучно и нечестно, ведь у последнего, кто едет, преимущество. Так что это часть игры. Да, надо быть наглым и находить себе место. Порой сложно, но это часть гонок. В GT World Challenge 50 машин, и как-то справляются», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

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