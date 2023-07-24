Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Оруджев — о нарушениях джентльменского соглашения в Ф-1: да, надо быть наглым

Оруджев — о нарушениях джентльменского соглашения в Ф-1: да, надо быть наглым
Аудио-версия:
Комментарии

Известный гонщик, бронзовый призёр серии Formula V8 3.5 Егор Оруджев прокомментировал слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа по поводу выступления пилота команды Джорджа Расселла в квалификации Гран-при Венгрии. Помимо прочего, Вольф указал на действия пилотов, которые опередили британца в самом конце прогревочного круга и тем самым помешали ему.

«С проблемами на прогревочных кругах ничего не сделать. Хотя, конечно, можно придумать другой формат квалификации, где все едут раздельно. Но тогда будет нытьё, как это скучно и нечестно, ведь у последнего, кто едет, преимущество. Так что это часть игры. Да, надо быть наглым и находить себе место. Порой сложно, но это часть гонок. В GT World Challenge 50 машин, и как-то справляются», — написал Оруджев в своей колонке на «Чемпионате».

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?

Материалы по теме
Тото Вольф — о провале Расселла в квалификации: у гонщиков больше нет кодекса этики
Материалы по теме
Есть ли у Риккардо шанс сменить Переса и догонит ли «Макларен» «Феррари»? Разбор Гран-при
Эксклюзив
Есть ли у Риккардо шанс сменить Переса и догонит ли «Макларен» «Феррари»? Разбор Гран-при
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023