Брандл – о ГП Венгрии: в какой-то момент показалось, будто Пиастри сможет возглавить гонку

Известный британский обозреватель Формулы-1 Мартин Брандл поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на Гран-при Венгрии, где он показал пятый результат.

«Дебютант Пиастри снова выглядел так, словно рождён для того, чтобы быть в первых рядах Формулы-1. Оскар идеально проскочил мимо Хэмилтона и Норриса в первом повороте, когда они оказались на более широкой траектории, и в какой-то момент даже показалось, будто он сможет возглавить гонку», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

Победу в Венгрии добыл Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл». Напарник Пиастри Ландо Норрис показал второй результат.

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