Марко — о разбитом трофее Макса: это венгерская традиция, молодые люди должны это понимать

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко прокомментировал инцидент с трофеем гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена. Напомним, после финиша Гран-при Венгрии пилот «Макларена» Ландо Норрис, занявший второе место, стал не сразу участвовать в праздновании, а решил открыть бутылку, ударив дном по первой ступеньке подиума, где стоял трофей победителя Ферстаппена. В результате награда упала со ступеньки и разбилась. Позже изготовитель разбитого трофея рассказал, что Макс получит дубликат.
«Венгры славятся своей любовью к фарфору. Ещё в моё время мне попадались красивые чаши и вазы. Копия трофея поступит к нам на базу, и я дам понять Максу, как важно ценить оригинал. Это венгерская традиция, и молодые люди должны это понимать», — приводит слова Марко Oe24.at.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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