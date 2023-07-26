Росберг: Риккардо с Ферстаппеном — последние люди, которых хотелось бы видеть в зеркалах

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг назвал Даниэля Риккардо одним из самых опасных соперников. Кроме того, экс-пилот выделил действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

«Думаю, Риккардо покинул «Ред Булл» в 2018 году, потому что ему не было комфортно в команде. Макс был восходящей звездой, и ему оказывали всё больше поддержки. Риккардо увидел шанс уйти и стать звездой в другом месте, начать новую главу. Не уверен, что он назовёт такое решение ошибкой, оглядываясь назад.

Все в восторге от его возвращения. Это потрясающая личность, один из лучших гонщиков по умению бороться колесо в колесо. Даниэль — последний человек, которого хотелось видеть в зеркалах. Он и Макс Ферстаппен.

Единственное, что я хотел бы сказать — Даниэль чётко даёт понять, что намерен вернуться в «Ред Булл». Это лишнее давление, которое он сам на себя оказывает. Я бы снизил ожидания на его месте», — приводит слова Росберга Mirror.