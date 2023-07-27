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Квят отметил день рождения дочери вместе с Ферстаппеном, Норрисом и Медведевым

Квят отметил день рождения дочери вместе с Ферстаппеном, Норрисом и Медведевым
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят посетил праздник, устроенный по случаю дня рождения его дочери Пенелопы. Сейчас мать девочки Келли Пике встречается с двукратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

На дне рождения Пенелопы, которой исполнилось четыре года, помимо Квята и Ферстаппена, присутствовали также гонщик «Макларена» Ландо Норрис и Ник де Врис, несколько недель назад уволенный из «Альфа Таури».

Кроме того, на фото, размещённом одним из гостей в социальных сетях, можно заметить и известного российского теннисиста Даниила Медведева.

Фото со дня рождения дочери Квята

Фото со дня рождения дочери Квята

Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года.

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