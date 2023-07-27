Квят отметил день рождения дочери вместе с Ферстаппеном, Норрисом и Медведевым

Бывший российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят посетил праздник, устроенный по случаю дня рождения его дочери Пенелопы. Сейчас мать девочки Келли Пике встречается с двукратным чемпионом мира, пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.
На дне рождения Пенелопы, которой исполнилось четыре года, помимо Квята и Ферстаппена, присутствовали также гонщик «Макларена» Ландо Норрис и Ник де Врис, несколько недель назад уволенный из «Альфа Таури».
Кроме того, на фото, размещённом одним из гостей в социальных сетях, можно заметить и известного российского теннисиста Даниила Медведева.
Фото со дня рождения дочери Квята
Даниил Квят выступал в Формуле-1 с 2014 по 2020 год, пропустив сезон-2018. Лучшим результатом российского гонщика стало второе место на Гран-при Венгрии 2015 года.
- 27 июля 2023
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:20
-
22:14
-
20:53
-
19:58
-
19:00
-
17:56
-
17:49
-
17:06
-
16:21
-
15:21
-
14:30
-
13:38
-
12:59
-
11:59
-
11:00
-
10:01
-
00:37
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:02
-
22:55
-
22:35
-
22:22
-
21:52
-
21:13
-
20:58
-
20:12
-
19:38
-
19:23
-
18:36
-
17:50
-
17:44
-
16:44
-
15:23
-
14:33