Росберг: победа «Макларена» в гонке всё ближе
Поделиться
Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предполагает, что у «Макларена» есть потенциал выиграть гонку, и считает, что это скоро может случиться.
«Машина «Макларена» хороша, теперь это подтверждено. Конечно, в Спа будет экстремальная смена трассы, но мы видели, как быстр «Макларен» на прямых. Так что всё должно быть в порядке. Это впечатляющий скачок, который они совершили примерно с 13-го места на второе. Сейчас они борются за победу в гонке, и победа «Макларена» в гонке всё ближе. Ландо похож на будущего чемпиона, он невероятный молодой гонщик», — приводит слова Росберга Sky Sports.
На Гран-при Венгрии в прошлые выходные пилоту «Макларена» Ландо Норрису удалось финишировать на втором месте. Британец уступил лишь Максу Ферстаппену.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 июля 2023
-
10:22
-
09:44
-
00:38
- 26 июля 2023
-
23:20
-
22:14
-
20:53
-
19:58
-
19:00
-
17:56
-
17:49
-
17:06
-
16:21
-
15:21
-
14:30
-
13:38
-
12:59
-
11:59
-
11:00
-
10:01
-
00:37
- 25 июля 2023
-
23:40
-
23:02
-
22:55
-
22:35
-
22:22
-
21:52
-
21:13
-
20:58
-
20:12
-
19:38
-
19:23
-
18:36
-
17:50
-
17:44
-
16:44
Партнерский контент