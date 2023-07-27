Росберг: победа «Макларена» в гонке всё ближе

Чемпион мира 2016 года Нико Росберг предполагает, что у «Макларена» есть потенциал выиграть гонку, и считает, что это скоро может случиться.

«Машина «Макларена» хороша, теперь это подтверждено. Конечно, в Спа будет экстремальная смена трассы, но мы видели, как быстр «Макларен» на прямых. Так что всё должно быть в порядке. Это впечатляющий скачок, который они совершили примерно с 13-го места на второе. Сейчас они борются за победу в гонке, и победа «Макларена» в гонке всё ближе. Ландо похож на будущего чемпиона, он невероятный молодой гонщик», — приводит слова Росберга Sky Sports.

На Гран-при Венгрии в прошлые выходные пилоту «Макларена» Ландо Норрису удалось финишировать на втором месте. Британец уступил лишь Максу Ферстаппену.