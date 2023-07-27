Источник: «Пирелли» останется поставщиком шин для Формулы-1

Итальянская компания «Пирелли», являющаяся основным поставщиком шин для Формулы-1, продолжит работать с главной гоночной серией, сообщает издание Motorsport-Magazin.

В тендере на поставку шин с 2025 по 2027 год участвовала и компания «Бриджстоун», которая сделала более выгодное предложение. Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла обе заявки, но итоговое решение оставалось за Liberty Media, владеющей Формулой-1.

Отмечается, что решение в пользу «Пирелли» было сделано ввиду абсолютной лояльности итальянской компании чемпионату. «Пирелли» сотрудничает с Формулой-1 с 2011 года и регулярно шла навстречу руководству гоночной серии. Кроме того, итальянцы являются спонсорами некоторых этапов чемпионата.