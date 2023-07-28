ФИА изменила правила формирования стартовой решётки из-за дождя на ГП Бельгии

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение изменить формирование стартовой решётки Гран-при Бельгии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Эндрю Бенсон. Организация так решила из-за дождя, который не прекращался вплоть до начала первой тренировки бельгийского этапа. В настоящий момент осадки продолжаются.

Напомним, согласно регламенту, если квалификацию по той или иной причине не удалось провести, стартовая решётка определяется по последней тренировке, в данном случае по первой. ФИА решила излишне не рисковать здоровьем гонщиков в ходе дождевой тренировки.

Позже в ФИА подтвердили, что, если квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в чемпионате.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая доступна по нижеприведённой ссылке:

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.

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