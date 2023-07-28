ФИА изменила правила формирования стартовой решётки из-за дождя на ГП Бельгии

Международная автомобильная федерация (ФИА) приняла решение изменить формирование стартовой решётки Гран-при Бельгии. Об этом у себя в социальных сетях рассказал журналист Эндрю Бенсон. Организация так решила из-за дождя, который не прекращался вплоть до начала первой тренировки бельгийского этапа. В настоящий момент осадки продолжаются.
Напомним, согласно регламенту, если квалификацию по той или иной причине не удалось провести, стартовая решётка определяется по последней тренировке, в данном случае по первой. ФИА решила излишне не рисковать здоровьем гонщиков в ходе дождевой тренировки.
Позже в ФИА подтвердили, что, если квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в чемпионате.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию свободной практики, которая доступна по нижеприведённой ссылке:
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Бельгии Формулы-1.
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
- 28 июля 2023
-
15:52
-
15:45
-
15:34
-
15:10
-
15:03
-
14:49
-
14:13
-
13:19
-
12:35
-
12:02
-
11:05
-
10:37
-
10:15
-
09:51
-
09:00
-
00:35
- 27 июля 2023
-
23:53
-
23:11
-
23:10
-
22:38
-
22:03
-
21:56
-
21:09
-
20:17
-
20:13
-
19:39
-
18:45
-
18:07
-
17:55
-
16:35
-
15:35
-
14:59
-
14:14
-
13:27
-
12:41