Тренировка ГП Бельгии остановлена красными флагами после аварии Сарджента

В настоящий момент на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа проходит пятничная тренировка Гран-при Бельгии. Спустя полчаса после её начала она была остановлена красными флагами – пилот «Уильямса» Логан Сарджент разбил автомобиль.
Фото: https://twitter.com/f1
Инцидент произошёл в конце прямой «Кеммель» на входе в связку «Ле Комб». На торможении машина недостаточно эффективно замедлялась, и в итоге гонщик по прямой проехал мимо поворота и уткнулся передней частью автомобиля в отбойник. Одной из причин вылета могло стать аквапланирование из-за большого количества воды на трассе; по другой версии, произошёл сбой в тормозной системе brake-by-wire.
На момент написания новости сессия ещё не возобновлена.
Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:
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