Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Тренировка ГП Бельгии остановлена красными флагами после аварии Сарджента

Тренировка ГП Бельгии остановлена красными флагами после аварии Сарджента
Комментарии

В настоящий момент на стационарной трассе «Спа-Франкоршам» в Спа проходит пятничная тренировка Гран-при Бельгии. Спустя полчаса после её начала она была остановлена красными флагами – пилот «Уильямса» Логан Сарджент разбил автомобиль.

Фото: https://twitter.com/f1

Инцидент произошёл в конце прямой «Кеммель» на входе в связку «Ле Комб». На торможении машина недостаточно эффективно замедлялась, и в итоге гонщик по прямой проехал мимо поворота и уткнулся передней частью автомобиля в отбойник. Одной из причин вылета могло стать аквапланирование из-за большого количества воды на трассе; по другой версии, произошёл сбой в тормозной системе brake-by-wire.

На момент написания новости сессия ещё не возобновлена.

Самые яркие Гран-при Бельгии Формулы-1 в Спа:

Материалы по теме
ФИА изменила правила формирования стартовой решётки из-за дождя на ГП Бельгии
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023