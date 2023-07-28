Сайнс — лучший в дождевой тренировке Гран-при Бельгии, Пиастри — 2-й, Норрис — 3-й

В Спа завершилась свободная практика Гран-при Бельгии. Лучшее время по итогам заезда продемонстрировал пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, вторым был гонщик «Макларена» Оскар Пиастри. Третий результат показал ещё один пилот «Макларена» — Ландо Норрис.

Заезд проходил в дождевых условиях. Ранее стало известно, что Международная автомобильная федерация (ФИА) из-за дождя приняла решение изменить формирование стартовой решётки: если квалификация не состоится, в воскресенье пилоты будут стартовать в порядке, который занимают в чемпионате.

Гран-при Бельгии. Тренировка:

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 2.03,207.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0,585.

3. Ландо Норрис («Макларен») +1,277.

4. Шарль Леклер («Феррари») +4,941.

5. Серхио Перес («Ред Булл») +5,033.

6. Александер Албон («Уильямс») +5,187.

7. Юки Цунода («Альфа Таури») +5,860.

8. Кевин Магнуссен («Хаас») +6,022.

9. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +6,112.

10. Нико Хюлькенберг («Хаас») +6,835.

11. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +7,076.

12. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +7,092.

13. Джордж Расселл («Мерседес») +7,268.

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +8,878.

15. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») +10,795.

16. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — не показал времени.

18. Пьер Гасли («Альпин») — не показал времени.

19. Эстебан Окон («Альпин») — не показал времени.

20. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — не показал времени.