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Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер — второй, Перес — третий

Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер — второй, Перес — третий
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Во Франкоршаме (Бельгия) завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Лучшее время показал действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал третьим.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:46.168
2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:46.988
3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:47.045
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:47.087
5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:47.152.
6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:47.365
7. Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.669
8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:47.805
9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:47.843
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:48.841
11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:53.148
12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:53.671
13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:54.160
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:54.694
15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:56.372
16. Александер Албон («Уильямс») — 2:00.314
17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 2:00.832
18. Логан Сарджент («Уильямс») — 2:01.535
19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 2:02.159
20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 2:03.166.

Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Квалификация
28 июля 2023, пятница. 18:10 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:46.168
2
Шарль Леклер
Scuderia Ferrari
+0.820
3
Серхио Перес
Red Bull
+0.877
Комментарии
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