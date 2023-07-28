Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Леклер — второй, Перес — третий

Во Франкоршаме (Бельгия) завершилась квалификация Гран-при Бельгии. Лучшее время показал действующий чемпион и лидер общего зачёта пилотов голландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Второе место занял пилот «Феррари» Шарль Леклер, ещё один гонщик «Ред Булл» Серхио Перес стал третьим.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация:

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:46.168

2. Шарль Леклер («Феррари») — 1:46.988

3. Серхио Перес («Ред Булл») — 1:47.045

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1:47.087

5. Карлос Сайнс («Феррари») — 1:47.152.

6. Оскар Пиастри («Макларен») — 1:47.365

7. Ландо Норрис («Макларен») — 1:47.669

8. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:47.805

9. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 1:47.843

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:48.841

11. Юки Цунода («Альфа Таури») — 1:53.148

12. Пьер Гасли («Альпин») — 1:53.671

13. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1:54.160

14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») — 1:54.694

15. Эстебан Окон («Альпин») — 1:56.372

16. Александер Албон («Уильямс») — 2:00.314

17. Гуаньюй Чжоу («Альфа Ромео») — 2:00.832

18. Логан Сарджент («Уильямс») — 2:01.535

19. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») — 2:02.159

20. Нико Хюлькенберг («Хаас») — 2:03.166.