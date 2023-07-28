Норрис объяснил, почему был медленнее Пиастри, и обозначил проблему «Макларена» в Спа

Гонщик «Макларена» Ландо Норрис рассказал, что занял седьмое место в квалификации Гран-при Бельгии, несмотря на то что после вылета в первом сегменте выступал на слегка повреждённой машине.
«Думаю, мои круги были вполне достойными с учётом, что у машины были серьёзные повреждения после первого сегмента. Так что проблем было чуть больше, чем у остальных. Попадание в третий сегмент само по себе — хорошая работа при таких повреждениях. Мой круг в третьем сегменте был достойным, я не мог добиться намного большего.
Слишком рано говорить, где мы окажемся в остальной части уикенда. Определённо, мы далеко от того, где были в последних нескольких гонках. Наша скорость на прямых довольно плохая. Однако второй сектор Оскара был всего на две десятые хуже, чем у Ферстаппена, так что есть и позитивные сигналы. Надеюсь, это принесёт нам более высокий гоночный темп. Думаю, мы были бы ближе, если бы не мой вылет в первом сегменте», — приводит слова Норриса Sky Sports.
- 28 июля 2023
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