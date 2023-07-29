«Макларен» запретил Росбергу делать селфи с их машиной, Нико ответил

В «Макларене» подшутили над чемпионом мира 2016 года Нико Росбергом, запретив ему делать селфи с их машиной в преддверии Гран-при Бельгии. Так команда обыграла так называемое «проклятие Росберга», согласно которому команда, с чьим болидом он фотографируется, терпит неудачу в следующей сессии.
Росберг позже отреагировал, написав ответ на своей странице в социальных сетях: «Направляюсь на ваш завод, чтобы сделать селфи».
«Макларен» запретил Росбергу делать селфи с их машиной
В прошлый уикенд Росберг сделал фотографию с машиной действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена перед квалификацией Гран-при Венгрии, и нидерландский пилот не смог завоевать поул. Следом Росберг сделал селфи у боксов «Мерседеса», после чего Льюис Хэмилтон, выигравший квалификацию, стал четвёртым в гонке.
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