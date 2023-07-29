Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за сильного дождя

Дирекция Гран-при Бельгии сообщила о переносе спринтерской гонки Формулы-1, о сроках начала заезда пока не сообщается. Причиной же стал сильный дождь в Спа.

Напомним, победителем спринт-квалификации стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, на 0,011 сек опередивший австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Замкнул тройку лидеров испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:49,056.

2. Оскар Пиастри «Макларен» 1:49,067.

3. Карлос Сайнс «Феррари» 1:49,081.

4. Шарль Леклер «Феррари» 1:49,251.

5. Ландо Норрис «Макларен» 1:49,389.

6. Пьер Гасли «Альпин» 1:49,700.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:49,900.

8. Серхио Перес «Ред Булл» 1:49,961.

9. Эстебан Окон «Альпин 1:50,494.

10. Джордж Расселл «Мерседес» 1:55,742.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при Бельгии.