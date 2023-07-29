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Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за сильного дождя

Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за сильного дождя
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Дирекция Гран-при Бельгии сообщила о переносе спринтерской гонки Формулы-1, о сроках начала заезда пока не сообщается. Причиной же стал сильный дождь в Спа.

Напомним, победителем спринт-квалификации стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, на 0,011 сек опередивший австралийца Оскара Пиастри из «Макларена». Замкнул тройку лидеров испанец Карлос Сайнс из «Феррари».

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:49,056.
2. Оскар Пиастри «Макларен» 1:49,067.
3. Карлос Сайнс «Феррари» 1:49,081.
4. Шарль Леклер «Феррари» 1:49,251.
5. Ландо Норрис «Макларен» 1:49,389.
6. Пьер Гасли «Альпин» 1:49,700.
7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:49,900.
8. Серхио Перес «Ред Булл» 1:49,961.
9. Эстебан Окон «Альпин 1:50,494.
10. Джордж Расселл «Мерседес» 1:55,742.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при Бельгии.

Формула-1 2023. Этап 13, Франкоршам, Бельгия
Гран-при Бельгии. Спринт
29 июля 2023, суббота. 18:35 МСК
Идёт
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
2
Оскар Пиастри
McLaren
+6.677
3
Пьер Гасли
Alpine
+10.733
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