Фернандо Алонсо попал в аварию в спринте Гран-при Бельгии

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо сошёл в спринтерской гонке Гран-при Бельгии, проходящей в настоящий момент в Спа.

Испанец потерял контроль над машиной, заехав на мокрый бордюр, после чего его несколько раз развернуло и вынесло за пределы трассы.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Спринт-квалификация:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» 1:49,056.

2. Оскар Пиастри «Макларен» 1:49,067.

3. Карлос Сайнс «Феррари» 1:49,081.

4. Шарль Леклер «Феррари» 1:49,251.

5. Ландо Норрис «Макларен» 1:49,389.

6. Пьер Гасли «Альпин» 1:49,700.

7. Льюис Хэмилтон «Мерседес» 1:49,900.

8. Серхио Перес «Ред Булл» 1:49,961.

9. Эстебан Окон «Альпин» 1:50,494.

10. Джордж Расселл «Мерседес» 1:55,742.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию спринтерской гонки Гран-при Бельгии.