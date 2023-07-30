Перес: ничего не мог поделать с Максом, он был быстр

Пилот «Ред Булл» мексиканец Серхио Перес прокомментировал выступление в гонке Гран-при Бельгии, состоявшейся сегодня, 30 июля, в Спа. Напомним, Перес стал вторым.

«Это была хорошая гонка для команды. У нас был отличный старт, и важно было опередить Шарля уже на первом круге. С того момента я занимался собственной гонкой. Меня обогнал Макс, он был быстр, и я ничего не мог с этим поделать. А затем целью было просто добраться до финиша. Надеюсь, что с этого момента и до конца года буду каждый раз финишировать на подиуме», – сказал Перес после выступления.

Победа в Бельгии стала 13-й подряд для команды «Ред Булл», что является обновлением собственного рекорда для австрийской команды.