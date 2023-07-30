Ферстаппен прокомментировал эпизод, когда он чуть не потерял машину в «Красной воде»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен прокомментировал момент в середине Гран-при Бельгии, когда он чуть не потерял контроль над машиной на влажной трассе.

«Красная вода» — это худший поворот для опасной ситуации. На тех кругах было непросто, ведь шёл дождь. Ты можешь видеть, что он идёт, но не то, насколько он сильный. Так что меня немного повело боком. К счастью, ничего не случилось, но, определённо, это не тот поворот, где ты хочешь, чтобы такое произошло», — приводит слова Ферстаппена Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.

11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.

12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.

13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.

14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.

15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.

16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.

17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.

19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.

20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.