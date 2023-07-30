Вассёр: наш темп был хорош в сравнении со скоростью Чеко. Макс в другой лиге

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Бельгии, прошедшего на выходных в Спа.
«В целом уикенд получился хорошим. Мы удерживали сильный темп как на сухой, так и на мокрой трассе. Шарль выдал хорошую гонку, у него была хорошая стратегия и хорошие пит-стопы.
Конечно, мы разочарованы из-за Карлоса, но у него произошёл контакт на первом круге. Мы ожидали, что будет красный флаг. Тем не менее приятно уйти на перерыв с таким результатом. Наш темп был хорошим по сравнению с Чеко. Макс, без сомнений, в другой лиге», – приводит слова Вассёра Motorsport-Magazin.
Напомним, на автодроме Спа-Франкоршам завершилась гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер из «Феррари».
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