Вассёр: наш темп был хорош в сравнении со скоростью Чеко. Макс в другой лиге

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр подвёл итоги Гран-при Бельгии, прошедшего на выходных в Спа.

«В целом уикенд получился хорошим. Мы удерживали сильный темп как на сухой, так и на мокрой трассе. Шарль выдал хорошую гонку, у него была хорошая стратегия и хорошие пит-стопы.

Конечно, мы разочарованы из-за Карлоса, но у него произошёл контакт на первом круге. Мы ожидали, что будет красный флаг. Тем не менее приятно уйти на перерыв с таким результатом. Наш темп был хорошим по сравнению с Чеко. Макс, без сомнений, в другой лиге», – приводит слова Вассёра Motorsport-Magazin.

Напомним, на автодроме Спа-Франкоршам завершилась гонка Гран-при Бельгии Формулы-1. Победителем заезда стал двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, вторым финишировал мексиканец Серхио Перес, замкнул тройку лидеров монегаск Шарль Леклер из «Феррари».