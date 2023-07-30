«Не мечтал добиться этого». Хорнер эмоционально высказался о 13-й победе «Ред Булл» подряд

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал победу команды в Гран-при Бельгии, ставшую для неё 13-й подряд.

«Я никогда не мечтал добраться до этого момента. Этого не удавалось достичь раньше. Мы вернёмся после [летнего] перерыва и посмотрим, получится ли у нас сохранить этот удивительный импульс на протяжении максимально возможного числа гонок.

Мы выиграли 20 из 21 последних гонок, что является невероятным достижением. Это может быть не столь важно для фанатов, поскольку это предсказуемо, но мы сосредоточены на том, чтобы извлечь максимум из того, на что мы способны. Это особенный момент для нашей команды. В последний раз, когда нечто подобное было достигнуто, это было в 1988 году», – приводит слова Хорнера Sky Sports.