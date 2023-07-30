«Ред Булл» одержал 13-ю победу подряд в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 30 июля, выигравший Гран-при Бельгии, установил очередное историческое достижение.

Победа Ферстаппена в Спа стала 13-й подряд для австрийской команды, что является обновлением собственного рекорда.

«Ред Булл» не проигрывает с Гран-при Абу-Даби 2022 года. В нынешнем сезоне команда выиграла все 12 этапов – дважды на верхнюю ступеньку поднимался мексиканец Серхио Перес, десять раз лучшим становился Ферстаппен.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.