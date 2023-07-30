«Ред Булл» одержал 13-ю победу подряд в Формуле-1

Двукратный чемпион мира и пилот «Ред Булл» голландец Макс Ферстаппен, сегодня, 30 июля, выигравший Гран-при Бельгии, установил очередное историческое достижение.
Победа Ферстаппена в Спа стала 13-й подряд для австрийской команды, что является обновлением собственного рекорда.
«Ред Булл» не проигрывает с Гран-при Абу-Даби 2022 года. В нынешнем сезоне команда выиграла все 12 этапов – дважды на верхнюю ступеньку поднимался мексиканец Серхио Перес, десять раз лучшим становился Ферстаппен.
Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:
1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.
2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.
3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.
4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.
5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.
6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.
7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.
8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.
9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.
10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.
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