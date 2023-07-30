Расселл: всё ещё верю, что «Мерседес» может выигрывать гонки в нынешнем сезоне

Гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал шестой результат на Гран-при Бельгии Формулы-1.

«Я правда считаю, что мог бы вместе с Льюисом побороться сегодня за подиум для команды. К сожалению, на первом круге я оказался зажат посади Оскара, когда он получил повреждения в первом повороте. Это стоило мне пары позиций и сказалось на моём Гран-при. После этого у нас была хорошая гонка, и мы увеличили отрыв в Кубке конструкторов от третьего места до 51 очка.

Это была напряжённая первая часть сезона для каждого в команде, так что мы с нетерпением ждём паузы и возможности отключиться на несколько недель, прежде чем мы снова вернёмся к гонкам в Зандворте. Мы знаем, что наша цель — выигрывать гонки, и я всё ещё верю, что мы можем сделать это в нынешнем сезоне", — приводит слова Расселла пресс-служба «Мерседеса».