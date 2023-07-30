Шарль Леклер девятый раз подряд не выиграл гонку, стартуя с поул-позишен

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер продолжил свою серию, в рамках которой у монегаска не получается выиграть гонку Формулы-1 после старта с поул-позишен. Это уже девятая гонка Леклера подряд, в которой при старте с первого места он не побеждает. Последний раз Шарлю удавалось реализовать преимущество поул-позишен на Гран-при Австралии 2022 года.

В целом поул-позишен на Гран-при Бельгии стала для пилота «Феррари» 20-й в карьере, при этом в 16 случаях Леклер не сумел выиграть гонку.

Формула-1. Гран-при Бельгии. Гонка:

1. Макс Ферстаппен «Ред Булл» — 44 круга.

2. Серхио Перес «Ред Булл» +22.305.

3. Шарль Леклер «Феррари» +32.259.

4. Льюис Хэмилтон «Мерседес» +49.671.

5. Фернандо Алонсо «Астон Мартин» +56.184.

6. Джордж Расселл «Мерседес» +1:03.101.

7. Ландо Норрис «Макларен» +1:13.719.

8. Эстебан Окон «Альпин» +1:14.719.

9. Лэнс Стролл «Астон Мартин» +1:19.340.

10. Юки Цунода «Альфа Таури» +1:20.221.

11. Пьер Гасли «Альпин» +1:23.084.

12. Валттери Боттас «Альфа Ромео» +1:25.191.

13. Гуаньюй Чжоу «Альфа Ромео» +1:35.441.

14. Александер Албон «Уильямс» +1:36.184.

15. Кевин Магнуссен «Хаас» +1:41.754.

16. Даниэль Риккардо «Альфа Таури» +1:43.071.

17. Логан Сарджент «Уильямс» +1:44.476.

18. Нико Хюлькенберг «Хаас» +1:50.450.

19. Карлос Сайнс «Феррари» — сход.

20. Оскар Пиастри «Макларен» — сход.