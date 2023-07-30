Алонсо рассказал, что позволило «Астон Мартин» прибавить, а ему — стать пятым на Гран-при

Двукратный чемпион мира и пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал итоги Гран-при Бельгии.
«Мне повезло в начале: я поднялся на несколько позиций в «О Руж», но потом забеспокоился, что не смогу удержать преимущества в первом отрезке гонки. Мы были быстры – позади нас остался один «Мерседес» и один «Макларен». Это хорошая новость для всей команды перед летним перерывом.
Сегодня машина чувствовала себя прекрасно и действительно придала мне уверенности. Это сложная трасса, и после Гран-при Великобритании мы были несколько обеспокоены своим выступлением здесь. Команда изменила несколько характеристик машины, и это окупилось.
Невероятная первая половина сезона: мы третьи в Кубке конструкторов и третьи в личном зачёте. Об этом нельзя было и думать до начала чемпионата», – цитирует Алонсо пресс-служба «Астон Мартин».
- 30 июля 2023
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