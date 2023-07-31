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Босс «Макларена» прокомментировал столкновение Пиастри и Сайнса

Босс «Макларена» прокомментировал столкновение Пиастри и Сайнса
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Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался о столкновении между пилотом своей команды Оскаром Пиастри и гонщиком «Феррари» Карлосом Сайнсом, которое произошло в первом повороте после старта Гран-при Бельгии. На автомобиле Сайнса повреждены правый боковой понтон и днище. Карлос проехал полгонки, но потом всё-таки оформил сход в боксах.

«Мы доверяем работе стюардов и их решениям. Карлос тоже получил повреждение и затем был вынужден сойти, так что всем есть чему поучиться. Вместе с Оскаром я вкратце ознакомился с инцидентом, и, честно говоря, похоже, что Карлос либо не знал, что Оскар был там, либо из-за того, что ему нужно было объехать впереди идущую машину, просто въехал в Оскара, а там было ограждение, уменьшающее доступное пространство», — приводит слова Стеллы RaceFans.

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