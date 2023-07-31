Марко — о 23-летнем Херте: он относительно старый, больше нам не подходит

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что австрийская команда больше не рассматривает американского гонщика IndyCar Колтона Херту как кандидата на место в своём составе.

«Он относительно старый. Кроме того, у него нет необходимого опыта. В прошлом году он нам ещё подходил, но не сейчас», — приводит слова Марко Motorsport-Total.

Недавно бывший пилот Формулы-1 Майкл Андретти говорил, что хотел бы видеть Херту в своей команде в случае прихода в «Королевские гонки». Ранее «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в Формулу-1. Сейчас Колтону 23 года.

Напомним, после Гран-при Бельгии Марко восхитился выступлением пилота команды Макса Ферстаппена, отметив, что он поднялся на уровень величайших представителей этого вида спорта.

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