Перес — Хорнеру после его поздравления: а, теперь ты хочешь со мной поговорить

Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос по поводу радиосообщений с руководителем команды Кристианом Хорнером. После того как Перес занял третье место в квалификации Гран-при Бельгии, Хорнер поздравил его по радио, на что мексиканец ответил: «А, теперь ты хочешь со мной поговорить».

«Он [Хорнер] подошёл перед квалификацией и сказал: «Если ты не попадёшь в тройку лучших, я не буду разговаривать с тобой до конца уикенда. Так что мы продолжали общаться вплоть до конца гоночного этапа», — приводит слова Переса Crash.net.

Напомним, Перес стал вторым на Гран-при Бельгии. Победу добыл его товарищ по команде Макс Ферстаппен.

«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса: