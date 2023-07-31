Перес — Хорнеру после его поздравления: а, теперь ты хочешь со мной поговорить
Поделиться
Мексиканский пилот «Ред Булл» Серхио Перес ответил на вопрос по поводу радиосообщений с руководителем команды Кристианом Хорнером. После того как Перес занял третье место в квалификации Гран-при Бельгии, Хорнер поздравил его по радио, на что мексиканец ответил: «А, теперь ты хочешь со мной поговорить».
«Он [Хорнер] подошёл перед квалификацией и сказал: «Если ты не попадёшь в тройку лучших, я не буду разговаривать с тобой до конца уикенда. Так что мы продолжали общаться вплоть до конца гоночного этапа», — приводит слова Переса Crash.net.
Напомним, Перес стал вторым на Гран-при Бельгии. Победу добыл его товарищ по команде Макс Ферстаппен.
«Ты гладиатор!» Джери Холлиуэлл посидела в болиде Серхио Переса:
Комментарии
- 31 июля 2023
-
12:22
-
11:39
-
11:01
-
10:57
-
10:23
-
10:12
-
09:48
-
09:39
-
09:00
-
01:56
-
00:02
- 30 июля 2023
-
23:30
-
23:00
-
22:04
-
21:49
-
21:47
-
21:41
-
21:33
-
21:27
-
21:20
-
21:14
-
21:10
-
21:04
-
20:49
-
19:57
-
19:55
-
19:50
-
19:47
-
19:46
-
19:19
-
19:14
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
18:44
Партнерский контент