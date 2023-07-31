Джордж Расселл высказался об ошибке «Мерседеса» в недавних гонках

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказал мнение, что его команда в последних нескольких гонках использовала неправильные настройки для болида, из-за чего сталкивалась с трудностями.
«Я думаю, этот уикенд (Гран-при Бельгии), вероятно, подтвердил, что направление, которое мы выбрали для настроек автомобиля в недавних гонках, было неправильным. Мы пострадали от огромного количества прыжков. Немного обидно видеть, что в нашем спорте, находящемся на вершине автоспорта, большинство команд всё ещё борются с подпрыгиванием. Я надеюсь, что в дальнейшем эта проблема будет решена», — приводит слова Расселла Motorsport Week.
Расселл «гоняет» прямо в тренажёрном зале:
Ранее Расселл назвал пилота, выступление которого на Гран-при Бельгии стало для него сюрпризом.
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