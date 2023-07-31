Леклер опередил Расселла в рейтинге пилотов Формулы-1 от «Чемпионата»

Пилот команды «Феррари» Шарль Леклер опередил Джорджа Расселла из «Мерседеса» и поднялся на одну строчку в рейтинге оценок, которые редакция «Чемпионата» выставляет по итогам каждого этапа Формулы-1.

Завоевав в Бельгии третий в этом году подиум, Леклер получил 8,5 балла, в то время как Расселл, оставшийся в тени напарника, заработал на два пункта меньше и теперь уступает Шарлю по средней оценке за 12 прошедших гонок.

Кроме того, одним из героев этапа на «Спа-Франкоршам» стал дебютант Оскар Пиастри, который за счёт сильного выступления опередил Александера Албона и поднялся на седьмую позицию рейтинга.

Полный сводный рейтинг с оценками каждого пилота в первой половине сезона-2023 будет опубликован на «Чемпионате» в течение недели.

Сводный рейтинг пилотов Ф-1 от «Чемпионата» (топ-6):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 9,17 балла в среднем.

2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 8,58.

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 7,79.

4. Ландо Норрис («Макларен») — 7,50.

5. Шарль Леклер («Феррари») — 7,42.

6. Джордж Расселл («Мерседес») — 7,38.