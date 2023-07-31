Ферстаппен идеален, но что происходит с «наследником Хэмилтона»? Оценки за Бельгию

13-й этап Формулы-1 сезона-2023 — не самый простой для оценок: две квалификации, две гонки, непростые условия… Соответственно, наш рейтинг вновь рискует побить собственный рекорд субъективности.

Макс Ферстаппен — 10

По-настоящему идеальный уикенд в исполнении Макса. Более 0,8 секунды преимущества над всеми в пятничной квалификации, уверенная победа в спринте (в борьбе с Пиастри) и прорыв с шестого места на первое за 17 кругов. В этот раз — придраться не к чему.

Оскар Пиастри — 9

Дебютант продолжает удивлять — и теперь не только паддок, но и Ландо Норриса. В 11 предыдущих квалификациях Оскар 10 раз оставался позади напарника, но в Спа дважды его опередил. В итоге именно шутаут привел Пиастри на второе место спринта — первым в боксы поехал тот «Макларен», который впереди. Воскресный шанс у австралийца уже в первом повороте отобрал Сайнс — в теории Пиастри мог бы финишировать в топ-5, а в пятницу Оскар оказался слишком уверен в себе и допустил помарку в конце финальной попытки Q3.

Шарль Леклер — 8,5

В квалификации и гонке Леклер добился того максимума, что позволяла «Феррари», однако в субботу Шарль сработал не лучшим образом. Из-за ошибки в шутауте монегаск оказался позади Сайнса и потому не смог сразу перейти на промежуточные шины и оказаться в топ-3. Другими словами, смазанный утром поворот обошёлся в два очка в общем зачёте.

В Спа Леклер в третий раз в сезоне-2023 поднялся на подиум Фото: Dan Mullan/Getty Images

Юки Цунода — 8

После неудачи в Венгрии, где Цунода смотрелся хуже впервые севшего за руль «Альфа Таури» Риккардо, японцу крайне важно было превзойти напарника. Ошибка Дэна в квалификации пришлась как нельзя кстати, однако и сам Юки неплохо постарался и завоевал один балл — лишь третий для команды из Фаэнцы в этом году.

Льюис Хэмилтон — 7,5

Хэмилтон провёл в Бельгии сильный уикенд, добился почти всего, на что способен был «Мерседес», и в шестой раз в семи последних квалификациях превзошёл Расселла. Но в спринте Льюис всё же перестарался в борьбе с Пересом, получил заслуженный штраф и недосчитался трёх очков в чемпионате.

Пьер Гасли — 7,5

Гасли не повезло на старте воскресной гонки — он застрял за замедлившимся Пиастри и откатился на 16-е место. На фоне вынужденного перехода на тактику одного пит-стопа отыграться так и не удалось, хотя до топ-10 не хватило немногим более двух секунд. Но стоит заметить, что француз отлично отработал в квалификациях, дважды опередив Окона, и приехал на третье место в спринте.

Александер Албон — 7,5

К пятому кругу воскресной гонки Албон прорвался на седьмое место, а удержать его не смог лишь из-за слишком быстрой деградации шин у пилотов «Уильямса». Алекс проехал гонку с тремя пит-стопами, однако додавить под финиш Чжоу, который шёл на более изношенной резине, так и не смог.

Албон после финиша Гран-при Бельгии Фото: Dan Mullan/Getty Images

Фернандо Алонсо — 7

Не обошлось без ошибок и у Фернандо Алонсо — экс-чемпион вылетел с трассы в спринте, но справедливости ради отметим, что шансов на очки (благодаря Строллу) в тот день изначально не было. В остальном испанец добился от имеющейся техники максимума и финишировал на пятом месте — которое было бы седьмым, если бы не сходы Пиастри и Сайнса.

Ландо Норрис — 7

Норрис дважды за один уикенд уступал напарнику в квалификации — и это не может быть совпадением. В Бельгии Ландо был недоволен поведением машины, но в воскресенье, когда британец перешёл на «софт», автомобиль «ожил» и позволил выбраться на седьмое место. В то же время Пиастри накануне показал, что «Макларен» был способен и на большее.

Валттери Боттас — 7

В Спа машины «Альфа Ромео» смотрелись не лучшим образом — Валттери Боттас стартовал 13-м, а к финишу приехал 12-м, и вряд ли техника была способна на большее. Впрочем, сам финн тоже чудес не творил: ничего не отыграл на старте, одним из первых поехал в боксы и предсказуемо застрял в трафике.

Джордж Расселл — 6,5

Британец допускал ошибки в обеих квалификациях (и в одном из эпизодов помешал Хэмилтону), а на старте воскресной гонки потерял три позиции, застряв позади замедлившегося Пиастри. В конце концов пилот, которого успели провозгласить наследником Хэмилтона в «Мерседесе», выбрался на шестое место. Но если бы он проехал квалификацию на уровне Льюиса, сражался бы с Леклером за подиум.

В последних гонках Расселл уступает Хэмилтону Фото: Francois Nel/Getty Images

Серхио Перес — 6

В воскресенье Чеко финишировал вторым — и это единственная хорошая новость. В квалификации Перес проиграл Ферстаппену почти 0,9 секунды, в спринте получил удар от Хэмилтона — которого можно было бы избежать, стартуй Серхио хотя бы седьмым. Наконец, в воскресенье мексиканец за 26 кругов отстал от напарника на 22 секунды.

Эстебан Окон — 6

Воскресный прорыв Окона с 14-го места на старте на восьмое выглядит и правда впечатляюще. Если не вспоминать, что так далеко на решётке Эстебан оказался из-за собственной ошибки в «Ставло», а в первом повороте из гонки выбыли сразу два соперника. В таком контексте восьмое место смотрится уже не таким большим достижением.

Нико Хюлькенберг — 6

Пятничная квалификация завершилась для Халка техническими проблемами, в субботней стратеги не успели отправить пилота на быстрый круг, а в воскресенье немец всю дистанцию страдал от повышенного износа резины. Так что оценить его уикенд можно разве что по первой попытке в Q1 — и в ней он был на 0,4 секунды медленнее Магнуссена.

Кевин Магнуссен — 5,5

После неудачного старта датчанин откатился на 18-е место и шёл позади стартовавшего с пит-лейна напарника. Опередить Халка Магнуссен смог лишь из-за позднего первого пит-стопа немца, а на финише Кевин был только 15-м — сдерживая Риккардо, а не прессингуя Албона.

Пилоты «Хааса» вновь выглядят беспомощно Фото: Mark Thompson/Getty Images

Карлос Сайнс — 5,5

За весь уикенд Сайнс лишь один раз смог опередить Леклера (в квалификации к спринту), а воскресный Гран-при испанец уничтожил для себя в первом же повороте. Карлос справедливо укорил Пиастри в неопытности, однако за мгновение до удара у испанца — особенно с высоты его опыта — был шанс избежать столкновения, а вот австралийцу деваться было уже некуда.

Лэнс Стролл — 5

Канадец напрочь испортил субботу всей команде, разбив машину и лишив попытки Алонсо. В итоге в спринте оба пилота «Астон Мартин» стартовали без шансов на очки. В воскресенье канадец немного реабилитировался — спас 10-е место при не самой удачной тактике, однако в пятницу был на секунду медленнее напарника. Так что в целом уикенд получился весьма посредственным.

Даниэль Риккардо — 4,5

При старте с последнего ряда у гонщиков «Альфа Таури» не было шансов на очки, однако там Риккардо оказался из-за собственной ошибки в «Радийоне». Цунода показал, что в этот уикенд был шанс пробиться в топ-10, но срезка во втором сегменте в пятницу, по сути, перечеркнула всë.

Гуаньюй Чжоу — 4

В гонке китайский пилот отыграл четыре позиции, и при старте с 13-го места это позволило бы пробраться в топ-10. Однако Чжоу не вышел из Q1, уступив Боттасу более 1,3 секунды, и на решётке был лишь 17-м. В субботу дела Гуаньюя выглядели лучше, но ненамного: в шутауте он проиграл Валттери полсекунды и даже не надеялся на очки в спринте.

Логан Сарджент — 4

На протяжении всего уикенда американец испытывал проблемы. Всё началось с вылета в тренировке, затем были проигрыш Албону в 1,2 секунды в основной квалификации и разворот в субботней. Кроме того, в спринте Логан превысил скорость на пит-лейне, а в воскресенье почти всё время держался в конце пелотона.