Норрис: мы не в состоянии бороться с «Мерседесом», они явно на шаг впереди

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что его команда на данный момент не может соперничать с «Мерседесом» и другими лидерами чемпионата.
«Я не думаю, что у нас были оптимальные настройки антикрыльев, мы просто не смогли сосредоточиться на том, на чём хотели, потому что привезли сюда фактически совершенно новую машину, и очень много времени у нас ушло на работу с обновлениями. И это было правильно. Всё наше внимание было направлено на то, чтобы просто попытаться показать новую машину, которую мы получили несколько недель назад.
Я в какой-то степени рад, что всё произошло именно так, у нас были хорошие выходные, но мы не там, где нам нужно быть, мы не в состоянии бороться с «Мерседесом» и всеми этими машинами, они явно ещё на шаг впереди нас», — приводит слова Норриса GPBlog.
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