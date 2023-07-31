Норрис: мы не в состоянии бороться с «Мерседесом», они явно на шаг впереди

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис считает, что его команда на данный момент не может соперничать с «Мерседесом» и другими лидерами чемпионата.

«Я не думаю, что у нас были оптимальные настройки антикрыльев, мы просто не смогли сосредоточиться на том, на чём хотели, потому что привезли сюда фактически совершенно новую машину, и очень много времени у нас ушло на работу с обновлениями. И это было правильно. Всё наше внимание было направлено на то, чтобы просто попытаться показать новую машину, которую мы получили несколько недель назад.

Я в какой-то степени рад, что всё произошло именно так, у нас были хорошие выходные, но мы не там, где нам нужно быть, мы не в состоянии бороться с «Мерседесом» и всеми этими машинами, они явно ещё на шаг впереди нас», — приводит слова Норриса GPBlog.