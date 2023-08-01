Тото Вольф объяснил, считает ли Ферстаппена вправе быть дерзким

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о выступлении голландского гонщика команды «Ред Булл» в нынешнем сезоне Формулы-1.

«У него есть все основания быть немного дерзким. Он просто обходит всех остальных, и в этом его заслуга. Больше добавить нечего. Даже если это раздражает, это просто стоит признать», — приводит слова Вольфа Formel1.de.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из британской команды «Астон Мартин» (149 очков).

Ферстаппен остановил стрим, чтобы поиграть с дочерью Квята:

Ранее советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко ответил на вопрос по поводу пилота, который мог бы победить гонщика австрийской команды Макса Ферстаппена.