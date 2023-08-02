Пилот MotoGP Франко Морбиделли покинет «Ямаху» по окончании сезона-2023
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Итальянский мотогонщик «Ямахи» Франко Морбиделли покинет команду по окончании нынешнего сезона. Об этом информирует пресс-служба «Ямахи».
Морбиделли присоединился к команде в 2019 году. С тех пор итальянец шесть раз поднимался на подиум: Франко одержал три победы, один раз занимал второе место и два раза становился третьим.
«Ямаха» выражают огромную благодарность Морбиделли за вклад, неугасающую мотивацию, позитивный настрой и желает ему всего наилучшего в будущих гонках», — говорится в сообщении команды.
В нынешнем сезоне Морбиделли набрал 57 очков и в настоящий момент занимает 11-е место в личном зачёте. Его товарищ по команде Фабио Куартараро занимает девятую позицию, имея на счету 64 балла.
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